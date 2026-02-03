Ante la escasez de agua, dejan 4 consejos para ahorrar en el consumo

Desde el municipio de Cutral Co se inició una campaña con el lema “El agua que se desperdicia es el agua que nos falta a todos”.
Y elaboró cuatro consejos breves para no derrochar, sobre todo en las zonas bajas donde el agua llega con presión.
Los consejos
- Reparar fugas y goteos de las canillas.
- Lavar el auto con balde y esponja, no con manguera continua.
- Para el lavado de veredas, barrer primero y luego lavar con balde.
- Regar en horarios estratégicos: antes de las 10 hs o después de las 18 hs. para evitar la evaporación, mejor con sistemas de riego por goteo.
Con estos pasos sencillos, mejora el consumo y permite que otras familias, en las zonas más altas, puedan contar con un tanque lleno cada día.
Aunque se multipliquen los reservorios, se reparen cañerías, se redistribuya la red de manera más eficiente, el río Neuquén sufre las consecuencias de la sequía. El recurso cada vez es más limitado por eso la necesidad de cuidar el consumo.
En verano las tormentas en la zona de la montaña provoca la turbidez, un fenómeno propio de la época. Y hay menos cantidad de agua. Por eso es tan importante el cuidado responsable.