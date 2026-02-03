Abren inscripción para aspirantes a bomberos en Cutral Co

Se debe llenar un formulario escaneando el codigo QR

El cuartel 22 de Octubre de Cutral Co inició el llamado para nuevos aspirantes al cuerpo activo 2026. Según informaron desde la institución, el curso de capacitación está programado para comenzar en el mes de abril.

Los interesados en formar parte de la fuerza deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de 18 años o cumplirlos durante el transcurso del año.

• Tener domicilio registrado en la ciudad de Cutral Co.

• No poseer antecedentes penales ni policiales.

• Contar con estudios secundarios completos, ciclo básico aprobado (con compromiso de finalizarlo), o estudios de nivel terciario/universitario.

• Presentar un apto médico psicofísico.

La modalidad de inscripción se realiza de forma digital a través del escaneo de un código QR. Se pueden acercar hasta el cuartel para recibir ayuda a la hora de rellenar el formulario.

Es importante destacar que el cumplimiento de los requisitos educativos y de salud es indispensable para el ingreso al proceso de formación.