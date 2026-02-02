Qué anuncia el pronóstico para este lunes en Cutral Co y Plaza Huincul

El primer día hábil de febrero indica una jornada que estará marcada por el viento.
La temperatura mínima anunciada desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- indica 20° Centígrados y la máxima de 30° Centígrados.
El viento será del oeste a 55 kilómetros con ráfagas de 70 durante el día. Para la noche se mantendrá del mismo sector a 51 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y continuará del mismo modo para la noche.
Para el martes, se indica un leve descenso de la temperatura: mínima de 20° y máxima de 26°.