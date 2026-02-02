Qué anuncia el pronóstico para este lunes en Cutral Co y Plaza Huincul

Durante la mañana las ráfagas podrán llegar a los 70 kilómetros del sector oeste.

El primer día hábil de febrero indica una jornada que estará marcada por el viento.

La temperatura mínima anunciada desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- indica 20° Centígrados y la máxima de 30° Centígrados.

El viento será del oeste a 55 kilómetros con ráfagas de 70 durante el día. Para la noche se mantendrá del mismo sector a 51 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.

El cielo estará parcialmente nublado en el día y continuará del mismo modo para la noche.

Para el martes, se indica un leve descenso de la temperatura: mínima de 20° y máxima de 26°.