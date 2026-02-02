Plaza Huincul y Cutral Co participaron del torneo internacional Beach Fem en Picún Leufú

Un evento deportivo que reunió a equipos de distintas provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay

Durante el fin de semana, delegaciones de Plaza Huincul y Cutral Co participaron del Torneo Internacional Beach Fem +50 – Picún Leufú 2026, un evento deportivo que reunió a equipos de distintas provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay, consolidándose como una competencia de alcance federal e internacional.

El certamen tuvo su acto protocolar de presentación y bienvenida, en el que se destacó el valor del deporte como herramienta de integración, encuentro y promoción de una vida activa. Además de los equipos visitantes, formó parte del torneo el equipo local de Newcom, representando a la comunidad anfitriona.

La Municipalidad de Picún Leufú acompañó el desarrollo de esta propuesta deportiva mediante la preparación y acondicionamiento de la cancha, y con presencia institucional durante el acto oficial. En representación de la intendenta municipal, participó la secretaria de Gobierno, Patricia Teker.

Del torneo participan delegaciones provenientes de Cutral Co, Plaza Huincul, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, entre otras localidades, reafirmando el carácter federal e internacional del encuentro deportivo.