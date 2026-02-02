Plaza Huincul: hubo incendio de una casa

Fue alrededor de las 23 y una dotación acudió al lugar.

El domingo se produjo el incendio de una vivienda en el barrio Otaño de Plaza Huincul. Las llamas tomaron la construcción y los bomberos voluntarios acudieron para extinguirlas.

Desde la Central 17° se informó que los bomberos voluntarios recibieron el llamado de alerta. La vivienda está situada en la calle Juan Otaño al final, tal como se informó desde el propio cuartel.

Se informó que no hubo personas heridas en el siniestro y una vez que se sofocaron las llamas los voluntarios se retiraron del lugar.