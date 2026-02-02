Migraciones brindará atención presencial a residentes extranjeros en Cutral Co

Será el martes por la mañana

La Municipalidad de Cutral Co informó que personal de la Delegación de Migraciones de Neuquén se trasladará a la ciudad para asistir a la comunidad migrante. El objetivo de la visita es facilitar la realización de trámites migratorios para los ciudadanos extranjeros que residen en la zona.

La jornada se llevará a cabo el próximo martes 3 de febrero. La atención se realizará en el horario de 08:30 a 13:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad.

Según comunicó la municipalidad, el servicio será presencial y gratuito. Se convoca a las personas interesadas a presentarse directamente en el lugar y horario establecidos para realizar sus consultas y gestiones.

