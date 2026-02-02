Impulsan apoyatura escolar gratuita para estudiantes de nivel medio, en Cutral Co

Se puso en marcha una apoyatura escolar gratuita destinada a estudiantes de nivel medio, con el objetivo de reforzar contenidos y acompañar las trayectorias educativas en distintas materias.
Lengua y Literatura: lunes a las 9:00 y miércoles a las 16:00
Matemáticas y Física: martes y jueves a las 16:00
Geografía: martes y jueves a las 14:00
Economía: miércoles a las 9:00
Historia, Construcción y Filosofía: viernes a las 16:00
Las actividades se desarrollan en calle Salta N° 44.. Quienes deseen realizar consultas o solicitar más información pueden comunicarse a los teléfonos 299 522 4503 o 299 579 3397.