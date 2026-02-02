EPAS informó una reducción del 70 % en la producción de agua potable en Cutral Co y Plaza Huincul

Como consecuencia, la Planta Potabilizadora Buena Esperanza se encuentra fuera de servicio.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que el servicio de agua potable se encuentra afectado en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región, que provocaron niveles extremadamente altos de turbiedad en el río.

De acuerdo a lo indicado por el organismo, los valores de turbiedad superan las 40.000 NTU, situación que obligó a reducir en un 70 % la producción de agua potable. Como consecuencia, la Planta Potabilizadora Buena Esperanza se encuentra fuera de servicio.

Ante este escenario, EPAS señaló que, en conjunto con los municipios de la comarca petrolera, se estableció un cronograma de envío de agua desde EPAS hacia los sistemas municipales, con el objetivo de administrar el caudal disponible y minimizar el impacto en la población.

Los horarios informados no corresponden al suministro directo a los domicilios, sino a los momentos en los que EPAS entrega agua a los municipios. En ese marco, EPAS estará enviando agua entre las 5:00 y la 1:00, y entre las 17:00 y la medianoche.

La distribución del agua en los barrios queda a cargo de cada municipio, que deberá realizar maniobras en la red para intentar garantizar el abastecimiento en la mayor cantidad de sectores posibles. Debido a la baja disponibilidad y a las características del sistema, puede ocurrir que algunos barrios reciban agua solo por períodos limitados.

Desde la Municipalidad de Cutral Co se recordó que el uso indebido o irresponsable del agua constituye una infracción a la Ordenanza Nº 2379/13, pudiendo derivar en sanciones.

Denuncias o consultas

Dirección de Saneamiento Ambiental

299 5532550 | 486-2131

Las autoridades solicitaron a la comunidad realizar un uso responsable del recurso, priorizando el consumo humano y las necesidades básicas, hasta que se logre normalizar el servicio.