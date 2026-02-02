Ciclo Cultural de Verano 2026 en Cutral Co: el público acompañó a la música y la danza

En Cutral Co, se hizo el primer findel del Ciclo Cultural de Verano 2026. La convocatoria del sábado y domingo tuvo una alta convocatoria de público familiar que disfrutó de la propuesta. Los Pasteles Verdes cerraron la noche del domingo.
El programa incluyó la instalación de stands artísticos, la participación de feriantes y el desarrollo de propuestas recreativas.
Asimismo, el escenario contó con las presentaciones de distintos artistas locales. La comuna cutralquense, a través de la subscretaría de Cultura y Educación hizo la convocatoria. Si bien el viernes era la apertura, por razones climáticas se suspendió y el número final de Los Pasteles Verdes se reprogramó para el domingo.
Todo se hizo en la plaza San Martín.