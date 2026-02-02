Confirmaron la fecha de entrega de anteojos en Plaza Huincul

En la sede vecinal del barrio Otaño

El próximo lunes 9 de febrero, se realizará una entrega de anteojos en la sede vecinal del barrio Otaño, en la ciudad de Plaza Huincul, destinada a vecinos y vecinas que previamente realizaron su encargo a través de la firma Visual Sur.

La actividad se desarrollará entre las 13 y las 16 horas, en la sede ubicada en la intersección de las calles Chubut y Antártida Argentina, y contará con la presencia del equipo de Visual Sur, encargado de hacer efectiva la entrega de los lentes solicitados.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 1124901766 y 1125766069.