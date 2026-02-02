Comenzó el taller de técnica vocal y canto en Plaza Huincul

Plaza Huincul dio inicio al taller de técnica vocal y canto, una nueva propuesta orientada al desarrollo de habilidades vocales y expresivas.

La actividad está a cargo de la profesora Nancy Sierro, directora del Ensamble Vocal Huincul, y se dicta los días miércoles de 19:30 a 21:30 horas en la dirección de Cultura, ubicada en la intersección de las calles Azucena Maizani y Juan D. Marín.

El pasado miércoles se realizó el primero de los cuatro encuentros previstos para esta primera etapa del año. El taller está destinado a personas adultas y a niños y niñas mayores de 12 años, y forma parte de las propuestas culturales impulsadas por el municipio para promover la formación artística en la comunidad.