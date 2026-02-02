Carnaval 2026: Huincul y Cutral Co celebran juntos con comparsas y murgas

Vecinos y vecinas de la comarca petrolera podrán disfrutar de dos jornadas de carnaval en una sola propuesta que tendrá a las comparsa local Aguas de Fuego, las murgas Corazones de Oro y Amantes de la Noche, como protagonistas. Desde Gualeguaychú dirán presentes las comparsas Marí Marí y Kamarr.

La celebración será los días 21 y 22 de febrero, a partir de las 20:30. El punto de reunión es la plazoleta El Reloj, en avenida Keidel y su unión con Olascoaga. Hacia el oeste llegará hasta Corrientes y hacia el este se extenderá hasta Copahue.

“Realmente es una decisión importante que hemos tomado, pero que venimos tomando desde hace tiempo ambos intendentes, en compartir distintos eventos que hacen a ambas localidades como la estudiantina que fue un éxito”, dijo el intendente anfitrión de la conferencia, Claudio Larraza.

“Esto también habla a las claras que las familias tanto de Plaza o de Cutral Có comparten familias y viceversa, en distintas localidades. Es una decisión que hemos tomado ambos municipios para que la familia disfrute”, aportó Larraza,

El jefe comunal indicó que además, se busca generar un “motor económico, de alegría y en un lugar donde no se había practicado nunca, no se había hecho nunca en conjunto con ambas municipalidades. Y eso también nos llena de orgullo”, señaló.

Antes, su vecino cutralquense, Ramón Rioseco recordó que el carnaval, a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica es “la fiesta del pueblo”. “El carnaval es la expresión popular del barrio, de la gente humilde, de la gente trabajadora”, sostuvo. Rioseco mencionó que “no queremos estar ausentes de esa visión, esa rebeldía que tuvo el pueblo cuando le prohibían el carnaval”.

Mencionó que la mejor manera era hacer el festejo conjunto, “hermanados como nos merecemos y así que están todos los vecinos invitados”.

Al principio de la conferencia de prensa, la directora de Juventud huinculense, Julieta Querci, se hizo un trabajo conjunto para que la población disfrute. “Venimos trabajando para llevar el mejor espectáculo. Habrá además (de las comparsas y murgas) personajes itinerantes que harán su show también”.

Desde Cutral Co, la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa destacó que además de las batucadas y murgas, habrá un espacio cuidado para las y los feriantes, productores y artesanos. “Se les dará prioridad en la ubicación a los vecinos de Cutral Co y Huincl. Luego estarán los carros de comida que vengan de otros lugares. La idea es que haya una mayor oferta.

“Aguas de Fuego, Corazones de Oro del Otaño y Los Amantes de la Noche van a ser los protagonistas de estas noches”, dijo y agregó: “es resultado del trabajo cooperativo y de la sinergia y que entre todos salga un resultado bellísimo”.

.