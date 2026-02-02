Buscan a abogadas y abogados para patrocinar a personas en situación de violencia de género

La provincia de Neuquén lanzó la convocatoria para profesionales del Derecho.

Desde el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, a través de la recientemente creada secretaría de las Mujeres y Diversidad, publicó la convocatoria para la conformación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para las Víctimas de Violencia de Género, dando así continuidad al cumplimiento a la Ley Provincial N°3106/18.

La convocatoria se orienta a profesionales del Derecho que tengan matrícula habilitada y activa en la provincia del Neuquén, un mínimo de dos años de ejercicio profesional y que preferentemente se hayan desarrollado o estén capacitadas capacitados en temáticas de género.

El llamado se publicó el viernes en el Boletín Oficial

Las y los postulantes y que cumplan con los requisitos deberán cursar y aprobar una instancia de capacitación en Perspectiva de Género y Victimología para pasar a constituir un orden de mérito por cada región de la provincia de Neuquén (Confluencia, Comarca, Limay, Pehuén, Vaca Muerta, Lagos del Sur y Alto Neuquén).

La Ley 3106 fue aprobada en 2018, reglamentada en 2020 y prevé que el Ejecutivo Provincial contrate abogadas y o abogados para asesoramiento legal y patrocinio gratuito de personas que se encuentren transitando una situación de violencia por motivos de género comprendida en las leyes 2785 y 2786.

En 2021 se conformó el primer cuerpo de abogadas que durante 2025 contó con cuatro profesionales en la provincia y atendió un total de 55 casos distribuidos en las distintas regiones: en la Confluencia se tramitaron 25 causas (3 penales y 22 de Familia); en la Región de Los Lagos, 20 causas (13 penales y 7 de Familia); y en La Comarca, 10 causas (2 penales y 8 de Familia).

La secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini mencionó que “poner en marcha una nueva convocatoria para dar continuidad y fortalecer el funcionamiento del Cuerpo de Abogadas y Abogados fue prioridad al conformarse esta secretaría, porque sabemos que el acceso al patrocinio jurídico constituye una brecha enorme en el acceso a la justicia de quienes sufren violencia de género, sobre todo quienes poseen además vulnerabilidades económicas, sean mujeres o personas de la diversidad”.

El cumplimiento de esta ley se encuentra enmarcada en la Solución Amistosa que el Estado Argentino firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la cual el Estado Provincial debe responder ante la vulneración de derechos de Ivana Rosales y sus dos hijas en el proceso judicial del que formaron parte.

En la actual convocatoria, la instancia de postulación se encuentra abierta hasta el 24 de febrero y además de los requisitos antes mencionados, las y los postulantes no deberán poseer antecedentes penales ni estar en el registro de personas denunciadas por violencia de género y no ser deudores de cuota alimentaria. A su vez, no podrán ser trabajadoras/es del Estado, salvo en cargos docentes. Para más información sobre la modalidad de postulación y contratación se debe acceder al siguiente enlace: https://ministeriodegobierno.neuquen.gob.ar/elementor-3553/.