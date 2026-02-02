Apuñalaron a una mujer y a un hombre: el sospechoso está internado en Cutral Co

El hecho se registró esta tarde en el barrio Centro Sur.

Una mujer de 34 años se encuentra en grave estado y es sometida a una intervención quirúrgica después de reciir múltiples puñaladas. Un varón, adulto mayor, recibió heridas de arma blanca aunque fueron leves. El presunto autor se encuentra internado y con guardia policial.

El episodio se produjo esta tarde en una vivienda de la calle Alem y esquina con Mariano Moreno, en el barrio Centro Sur de Cutral Co.

La agredida tiene 34 años y terminó con heridas provocadas por un arma blanca, por lo que se la trasladó de urgencia hasta el hospital de Complejidad Media, para ser asistida, según confirmaron fuentes oficiales de la fiscalía.

Otro hombre, adulto mayor, terminó también herido aunque sus lesiones fueron consideradas como de caracter leve por lo que está fuera de peligro y para recibir el alta.

Mientras que el presunto autor, un varón, quedó internado con custodia policial, según se informó. El conflicto por desatado no está claro todavía y se deben establecer los motivos.