Abrieron las inscripciones para la Semana del Residente en Neuquén

Dentro de las sedes disponibles se encuentra el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

Salud de la Provincia del Neuquén informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de la Semana del Residente, destinada a profesionales de la salud de reciente graduación.

A partir del lunes 2 de febrero, las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario disponible en el sitio web oficial de Residencias, donde podrán optar por especialidades médicas y no médicas, y elegir entre once sedes habilitadas en distintos puntos del territorio provincial.

La actividad se desarrollará bajo modalidad presencial, durante cinco días, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16 horas. Las fechas de participación serán coordinadas posteriormente con el o la referente de la especialidad seleccionada, quien se comunicará con las y los inscriptos una vez completado el proceso de inscripción, de acuerdo a la sede elegida.

Para consultas o mayor información, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al +54 9 299 5550283 o escribir al correo electrónico consultasresidenciasnqn@neuquen.gov.ar.

Sedes disponibles

Las sedes habilitadas para esta edición son: la subsecretaría de Salud, hospital Castro Rendón, hospital Junín de los Andes, hospital Bouquet Roldán, hospital Heller, hospital Cutral Co y Plaza Huincul, hospital Zapala, hospital Centenario, hospital Plottier, hospital San Martín de los Andes y los Centros de Salud de Neuquén.