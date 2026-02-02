ATEN informó que están publicados los listados de ingreso a la docencia

ATEN informó que la Junta de Clasificación de nivel inicial, nivel primario y modalidad especial ya publicó los listados correspondientes al movimiento de personal docente y al ingreso a la docencia.
Desde el gremio docente se precisó que el período de reclamos se encuentra agotado, por lo que no se recibirán nuevas presentaciones ni observaciones sobre los listados difundidos.
Las y los docentes interesados pueden consultar la información a través de la plataforma oficial del Gobierno de la Provincia del Neuquén, ingresando al siguiente enlace:
https://cloud.neuquen.gov.ar/s/
La difusión de estos listados forma parte del proceso administrativo que regula el ingreso, traslado y continuidad laboral en los niveles Inicial, Primario y en la Modalidad Especial del sistema educativo provincial.