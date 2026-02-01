Plaza huincul: El barrio Otaño reabre el merendo este domingo

En la sede vecinal del barrio Otaño, ubicada en la intersección de las calles Antártida Argentina y Chubut, en el horario de 15 a 17 horas.

La comisión del barrio Otaño de Plaza Huincul anunció la reapertura del merendero, que volverá a funcionar este domingo con una propuesta recreativa y comunitaria destinada a vecinos y vecinas del sector.

La actividad se desarrollará en la sede vecinal del barrio Otaño, ubicada en la intersección de las calles Antártida Argentina y Chubut, en el horario de 15 a 17 horas. Desde la organización informaron que la jornada incluirá fútbol, la entrega de panchos y distintas sorpresas para quienes se acerquen a compartir la tarde.

El encuentro está pensado como un espacio de recreación, encuentro y fortalecimiento del lazo comunitario, abierto a personas de todas las edades. En ese sentido, se invita a los asistentes a llevar su equipo de mate para acompañar la actividad.