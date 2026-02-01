Plaza Huincul abre la inscripción al programa Plaza Educa para finalizar el secundario

En modalidad a distancia, orientada a jóvenes y adultos que no hayan podido completar su formación obligatoria.

La subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que a partir de este lunes 2 de febrero se encuentra abierta la inscripción al programa Plaza Educa, una propuesta educativa destinada a la finalización de los estudios secundarios en modalidad a distancia, orientada a jóvenes y adultos que no hayan podido completar su formación obligatoria.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial del 2 al 6 de febrero, en las oficinas de la subsecretaría de Capacitación, ubicadas en Avenida del Libertador N° 517, barrio Central.

Desde el área indicaron que el programa contempla distintas situaciones académicas, por lo que la documentación a presentar varía según el recorrido educativo de cada aspirante. Quienes inicien el nivel secundario desde cero deberán presentar fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia autenticada del título de nivel primario.

En tanto, aquellas personas que posean estudios secundarios incompletos, con materias pendientes de aprobación, deberán presentar el analítico del nivel secundario autenticado por la institución de origen, junto con la fotocopia autenticada del título de nivel primario y la fotocopia autenticada del DNI.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse personalmente a la Subsecretaría de Capacitación en los días y horarios de inscripción establecidos.