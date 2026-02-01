Picún Leufú presentó la XXXI Fiesta Provincial del Chacarero y del Hombre de Campo

Que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero, y que este año tendrá un carácter histórico al haber sido declarada Fiesta Provincial por el Gobierno de Neuquén.

La localidad de Picún Leufú presentó oficialmente la XXXI Fiesta del Chacarero y del Hombre de Campo, que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero, y que este año tendrá un carácter histórico al haber sido declarada Fiesta Provincial por el Gobierno de Neuquén.

El predio donde se desarrollará la celebración ya se encuentra acondicionado y listo para recibir a vecinos, vecinas y visitantes de toda la región. La fiesta rinde homenaje al trabajo del chacarero y del hombre de campo, referentes fundamentales del desarrollo productivo, social y cultural del interior neuquino, y convoca en cada edición a compartir tradiciones, identidad y expresiones del mundo rural.

Durante el acto de presentación, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el nuevo enfoque territorial del Ministerio: “Desde una lógica de regionalización y presencia territorial, es el Ministerio el que llega a las localidades para acompañar, visibilizar y poner en valor a cada comunidad, sus emprendedores, artistas y al sector privado local”.

Del lanzamiento participaron la intendenta de Picún Leufú, Perla Díaz; el subsecretario de Turismo de la Provincia, Sergio Sciacchitano; el delegado de la Región Limay, Sergio Epullan; el subsecretario de Cultura municipal, Antonio Rodríguez; la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Calderón; y el director jefe de la Dirección Regional Limay, Cristian Vázquez.

La presentación incluyó un espectáculo de danza a cargo de la agrupación Bailarines del Viento, integrada por jóvenes y adultos de la localidad, y una actuación musical del grupo Jóvenes del Chamamé, banda oriunda de Senillosa que formará parte de la grilla artística de la fiesta.

La intendenta Perla Díaz expresó su satisfacción por el reconocimiento provincial y destacó que la celebración “representa la identidad del pueblo, pone en valor nuestras raíces y genera un importante movimiento turístico y económico”. Asimismo, adelantó que durante las tres jornadas habrá destrezas criollas, desfile, gastronomía regional y espectáculos para toda la familia.

Por su parte, el delegado regional Sergio Epullan resaltó el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, y señaló que el carácter provincial de la fiesta marca el inicio de una nueva etapa para su crecimiento y proyección regional.

Finalmente, el subsecretario de Turismo Sergio Sciacchitano remarcó la importancia de acompañar este tipo de eventos que fortalecen la identidad cultural y potencian el desarrollo turístico en cada región de la provincia.

Para más información sobre la fiesta, se puede visitar el Instagram oficial @fiestadelchacareropicun.