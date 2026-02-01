Peteco Carabajal invitó a una joven artista de Cutral Co a cantar en Cosquín

Con Sofía Quesada Yáñez interpretaron Perfume de Carnaval

La noche del viernes en la ciudad de Cosquín, Córdoba, tuvo un momento destacado cuando el reconocido músico Peteco Carabajal invitó a Sofía Quesada Yáñez, joven cantante de Cutral Co, a compartir el escenario para interpretar juntos la canción “Perfume de Carnaval”.

El encuentro se dio durante una de las presentaciones del artista en el marco de las actividades que se desarrollan en la ciudad, donde Sofía se encuentra participando de los espectáculos callejeros organizados por la Comisión de Cosquín. Al acercarse a saludarlo, Peteco recordó a la joven artista por su participación en el certamen Talentos Federales, realizado en la ciudad de La Rioja, donde Sofía resultó ganadora y él formó parte del jurado.

El gesto fue recibido con emoción tanto por la cantante como por el público presente, y se convirtió en un momento significativo para la joven intérprete, quien continúa sumando experiencias en escenarios de proyección nacional.

La invitación de Carabajal fue valorada como un reconocimiento al recorrido artístico de Sofía Quesada Yáñez y a su crecimiento dentro del folklore, destacando además la actitud de acompañamiento y humildad del músico santiagueño hacia las nuevas generaciones de artistas.