“Noche de las Vacunas”: Copelco recuerda completar las dosis complementarias

Copelco informó que ya transcurrió un mes desde la realización de la “Noche de las Vacunas”, llevada a cabo durante el mes de diciembre, y recordó a las personas que recibieron sus dosis en esa jornada la importancia de completar el esquema de vacunación.

Desde el vacunatorio se solicita que quienes hayan participado de la iniciativa concurran al Gabinete de Enfermería para aplicarse las dosis complementarias correspondientes, fundamentales para garantizar una protección adecuada y sostenida en el tiempo.

La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 21:00 horas, en las instalaciones ubicadas en calle Roca N° 332.