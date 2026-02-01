La turbidez del río Neuquén afecta el servicio de agua potable en el Alto Neuquén

Las intensas lluvias registradas en la provincia del Neuquén provocaron un marcado aumento de la turbidez del río Neuquén y sus afluentes, situación que afecta el normal funcionamiento de las plantas potabilizadoras y el suministro de agua potable en distintas localidades del Alto Neuquén, la cuenca más impactada por el temporal.

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), organismo dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, informaron que se trabaja de manera permanente para restablecer el servicio lo antes posible. En paralelo, se implementó un plan de contingencia para garantizar la provisión de agua en los centros de salud.

La magnitud de las precipitaciones y el arrastre de sedimentos elevaron la turbidez del agua a niveles que, en determinados momentos del día, obligan a paralizar las plantas potabilizadoras o impiden directamente su puesta en funcionamiento.

En Chos Malal, la planta potabilizadora continúa fuera de servicio debido a los altos niveles de turbidez de los ríos Curi Leuvú y Neuquén, imposibles de tratar para su distribución. En este contexto, el EPAS garantiza el abastecimiento de agua al hospital local para asegurar su normal funcionamiento.

En Andacollo, la planta logró operar durante la tarde del sábado, permitiendo el suministro domiciliario de manera intermitente. Sin embargo, una nueva tormenta registrada durante la noche del 31 de enero provocó un nuevo incremento de la turbidez, por lo que el sistema fue nuevamente desafectado. Se prevé retomar el servicio durante la tarde de hoy, por algunas horas.

En Taquimilán, solo se encuentran operativos tres pozos de agua subterránea, ya que no es posible tratar el agua proveniente del río Neuquén. Esta situación reduce significativamente la producción, que alcanza los 12.000 litros por hora, frente a los 32.000 habituales. Por este motivo, el suministro es parcial, garantizado durante la mañana y la tarde, con restricciones durante la noche.

En Cutral Co y Plaza Huincul, la situación muestra una mejora considerable. Las plantas están preparadas para tratar altos niveles de turbidez, aunque el proceso de potabilización es más lento. Además, no se registraron cortes de energía, por lo que el suministro se mantiene con restricciones horarias mínimas.

En el resto de las localidades del Alto Neuquén, la Subgerencia Zona Norte del EPAS mantiene un contacto permanente con los municipios que operan los servicios de agua potable. En la mayoría de los casos, el abastecimiento proviene de vertientes naturales, por lo que no se registran mayores inconvenientes.

Desde el organismo provincial indicaron que el personal continúa monitoreando la situación de forma constante y que el servicio se normalizará progresivamente a medida que mejoren las condiciones climáticas. Asimismo, se solicita a los usuarios extremar el cuidado del agua disponible. Ante cualquier inconveniente, se encuentra habilitado el Centro de Atención al Usuario 0800-222-4827.