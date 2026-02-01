Cutral Co realizó una nueva jornada del Ciclo Cultural de Verano

Reunió a vecinos y vecinas en un encuentro marcado por la música, la danza y las expresiones artísticas al aire libre.

En el marco de la segunda edición de “Viví el Verano en Cutral Co”, se desarrolló una nueva jornada del Ciclo Cultural de Verano, que reunió a vecinos y vecinas en un encuentro marcado por la música, la danza y las expresiones artísticas al aire libre.

La propuesta contó con 22 presentaciones artísticas, que incluyeron música en vivo, danzas y espectáculos recreativos, con una importante participación del público que acompañó durante toda la tarde las actividades organizadas para la comunidad.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de la comparsa Aguas de Fuego, que ofreció un anticipo del clima festivo y colorido que se vivirá durante el Carnaval 2026, generando entusiasmo y una cálida respuesta de quienes se acercaron a disfrutar del evento.

La subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreira Mesa, destacó la convocatoria y el acompañamiento del público:

“Mucho público y familias vivieron una tarde inolvidable. Este domingo esperamos a Los Pasteles Verdes, que se iban a presentar el viernes pero, por razones climáticas, no pudieron hacerlo. La entrada es libre y gratuita, los esperamos para vivir una hermosa jornada en familia”, expresó.

El Ciclo Cultural de Verano continuará este domingo, desde las 18 horas en la peatonal de calle Roca y a partir de las 20 horas en el escenario mayor de la plaza San Martín, con una nueva programación pensada para toda la familia y con entrada libre y gratuita.