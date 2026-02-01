Cutral Co: Dos personas heridas tras un ataque a balazos en barrio Nehuenche

Un hombre a bordo de una motocicleta disparó contra una vivienda ubicada sobre calle Güemes.

Anoche, alrededor de las 23:00 horas, un violento episodio alteró la tranquilidad de barrio Nehuenche, en Cutral Co, cuando un hombre a bordo de una motocicleta disparó contra una vivienda ubicada sobre calle Güemes.

Según informó el comisario Roberto Fuentes, en el hecho resultaron heridas dos personas mayores, un hombre y una mujer, quienes salían del domicilio al momento del ataque. Ambos sufrieron lesiones en una de sus piernas, sin revestir gravedad.

La policía se encuentra investigando el episodio, realizando el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para esclarecer los hechos.

Intervienen en la investigación la Comisaría 15 de Cutral Co, la División de Investigaciones y la Fiscalía de turno.