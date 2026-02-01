Comienza el recreo educativo de verano en Plaza Huincul

El Ministerio de Educación pone en marcha una nueva edición del Recreo Educativo de Verano, una propuesta destinada a fortalecer los aprendizajes de estudiantes a través de actividades pedagógicas, recreativas y artísticas, que se desarrollará en la ciudad de Plaza Huincul durante el mes de febrero.

La iniciativa se llevará a cabo del lunes 2 al 23 de febrero, con encuentros de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, en la escuela N° 334 del barrio Otaño. En total, el taller contempla 14 encuentros de dos horas reloj, organizados en espacios de Prácticas del Lenguaje, Matemática y Actividades Artísticas.

El programa incluye cinco encuentros de Prácticas del Lenguaje, cinco de Matemática y cuatro de Actividades Artísticas, con el objetivo de acompañar y reforzar los aprendizajes adquiridos durante el ciclo lectivo, a través de propuestas dinámicas y participativas.

El Recreo Educativo de Verano está destinado a estudiantes egresados de segundo año del tercer ciclo en 2025, que hayan culminado sus estudios en escuelas de jornada simple.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan enviando datos personales y localidad al teléfono 2994 16 3271. Desde la organización indicaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Esta propuesta forma parte de las políticas educativas impulsadas a nivel provincial, orientadas a garantizar el acompañamiento pedagógico y la continuidad de los aprendizajes durante el período estival.