Anuncian una calurosa para el primer domingo de febrero en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el primer domingo de febrero en las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co, donde se prevé una jornada marcada por la inestabilidad y altas temperaturas.

Según el informe oficial, durante la mañana el cielo se presentará inestable, mientras que hacia la noche se espera que esté mayormente cubierto. En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 35 °C durante la tarde, en tanto que la mínima será de 22 °C en horas de la mañana.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Por la mañana se registrarán velocidades de 21 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 38 km/h. Durante la noche, la intensidad del viento aumentará a 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h.

En el plano astronómico, la Luna se encuentra en fase de Luna Llena, conocida tradicionalmente como la Luna de Nieve (Snow Moon), denominación que recibe el plenilunio del mes de febrero. En esta oportunidad, el satélite natural transita por el signo de Leo.

Desde los organismos oficiales se recomienda a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas y el incremento del viento, especialmente durante la tarde y la noche.