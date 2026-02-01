Abre la inscripción a las Becas Gregorio Álvarez para estudiantes de todos los niveles

En paralelo, se estableció un plazo extraordinario para la renovación de becas correspondientes al período 2024/2025.

El gobierno provincial informó que a partir del lunes 9 y hasta el viernes 20 de febrero estará abierta la inscripción a las Becas Gregorio Álvarez, destinadas a estudiantes de todos los niveles educativos que se postulen por primera vez a este programa de acompañamiento educativo.

La convocatoria está orientada a fortalecer las trayectorias escolares y académicas, promoviendo el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios en los distintos niveles del sistema educativo.

En paralelo, se estableció un plazo extraordinario para la renovación de becas correspondientes al período 2024/2025, que se desarrollará del 23 al 27 de febrero. Esta instancia está destinada exclusivamente a quienes ya son beneficiarios del programa y deben actualizar su situación para continuar percibiendo el beneficio.

Desde el organismo responsable del programa se recomendó a las y los interesados respetar las fechas establecidas y contar con la documentación requerida al momento de realizar el trámite, con el objetivo de agilizar el proceso de evaluación y adjudicación.