Lifune suspende la Copa Provincial 2026 por condiciones climáticas

El motivo de la decisión es la alerta por temperaturas elevadas y tormentas

La Liga de Fútbol de Neuquén comunicó la suspensión temporal de todas las actividades y eventos de la Copa Provincial 2026. La medida responde a las condiciones climáticas previstas en la provincia y busca cumplir con las normas de seguridad para las personas.

El motivo de la decisión es la alerta por temperaturas elevadas y tormentas, que podrían incluir actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias. Estas acciones se basan en recomendaciones de las autoridades del gobierno provincial.

Debido a esta resolución, no se permitirán los desplazamientos, la concentración de grupos ni los encuentros que impliquen movilidad de jugadores o cuerpos técnicos en las fechas afectadas. La organización manifestó que la prioridad es la seguridad de los futbolistas, árbitros y el público.

La liga informará el calendario reprogramado el lunes 02/02/2026 mediante su sitio web, redes sociales y correo institucional. En caso de que el clima extremo continúe, las autoridades evaluarán la aplicación de nuevas medidas.

La Copa Provincial está desarrollando su fase inicial, con equipos que clasificarán a las instancias de octavos de final