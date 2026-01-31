Hubo problemas con el servicio de fibra óptica de Copelco, por el temporal

Durante tres horas los usuarios registraron navegación lenta y latencia elevada en la reproducción de videos

Según informó la cooperativa Copelco, los inconvenientes que hubo ayer en el servicio de internet tuvieron su explicación en el corte de la fibra óptica que generó la tormenta.

El comunicado oficial indica

Incidencias en el servicio de Internet por causas climáticas

Debido al temporal que afectó a la región, uno de nuestros proveedores mayoristas ha sufrido un corte en su red de fibra óptica.

Informamos que el servicio permanece operativo a través de rutas alternativas. No obstante, mientras duren los trabajos de reparación, los usuarios podrían experimentar navegación lenta o latencia elevada en ciertos contenidos. Tiempo estimado de resolución: 3 horas. Agradecemos su comprensión ante esta situación. Para cualquier consulta o información adicional, no duden en contactarnos a través de nuestros canales habituales.

Copelco recibe el servicio desde dos proveedores mayoristas, Telefónica y Silika Networks. No se especificó qué empresa tuvo inconvenientes pero una de ellas sufrió un corte en su red.

Por la tarde, durante tres horas, los usuarios de Copelco fueron distribuidos en rutas alterantivas pero mientras duraron los trabajos de reparación, los usuarios registraron navegación lenta y latencia elevada en la reproducción de videos, por ejemplo.

La situación ya fue superada por lo que para cualquier consulta o información adicional, los usuarios deben comunicarse por las vías habituales, el 114 o al 4961182

Chatbot: 2994719792

WhatsApp: 2995659041 / 2994572661

e-mail: asociados@copelco.coop