Hace 32 años un enfrentamiento en el barrio Belgrano terminaba con la vida de Belarde

El cabo primero Juan Ariel Belarde murió el 31 de enero de 1994, durante un enfrentamiento entre la policía y personas armadas en el barrio Belgrano de Cutral Co.
Belarde, conocido afectuosamente como “Lauchita”, falleció tras un enfrentamiento armado que se extendió por varias horas.
- El enfrentamiento: Se originó tras una persecución por robo que derivó en una toma de rehenes.
- La caída: Belarde recibió un disparo en el pecho a quemarropa cuando uno de los delincuentes amagó con entregarse.
- Magnitud del operativo: Las pericias estimaron que se realizaron más de 700 disparos durante el tiroteo, el cual duró casi ocho horas y requirió la intervención de grupos especiales de Neuquén.
Todo comenzó con un robo en la zona céntrica de Cutral Co y un segundo asalto a un comercio del barrio Belgrano.
Un móvil que patrullaba la zona los siguió hasta el bloque C7 del barrio Belgrano. Tras una negociación, Belarde y su compañero de apellido Medina acordaron que los delincuentes se entregarían, pero cuando estaban por hacerlo uno de ellos sacó un arma y disparó a quemarropa contra los uniformados causándole una muerte inmediata a Belarde y una herida en el rostro a Medina.