EPAS informó que habrá menos agua por la tormenta y problemas eléctricos

Buenas y malas noticias en el río Neuquén, trae más agua pero es turbia. Además hay problemas eléctricos

Como se informó ayer, el río Neuquén venía con poca agua pero ello cambiará en los próximos días porque las tormentas en el norte neuquino generaran más caudal y mucho más sedimiento.

Según el informe general del EPAS, en Cutral Co y Plaza Huincul, a los altos niveles de turbiedad se sumaron inconvenientes en la línea de media tensión del EPEN que abastece al Sistema Buena Esperanza, lo que provoca salidas de servicio intermitentes.

En paralelo, el sistema que se alimenta desde el lago Barreales funciona con normalidad, lo que permite garantizar el servicio durante el día. Sin embargo, durante la noche el abastecimiento se restringe para recuperar niveles en las cisternas.

No obstante, el alto consumo sobre todo en las zonas bajas hace que muchas familias de las zonas más altas no tengan suministro, ni siquiera con baja presión. A Cutral Co al Instante llegaron reclamos en la zona nueva de Pueblo Nuevo y también Unión, donde los vecinos reclaman que se reparta agua con camiones.

Habitualmente en esta época del año, desde los municipios operan con las válvulas para cortar el agua a la zona baja y abastecer a las altas. Pero también se construyeron reservorios para abastecer las nuevas zonas. No se informó desde los municipios cómo está operando el sistema en estos días de calor.