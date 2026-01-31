El pronóstico para este sábado en Cutral Co y Huincul ¿Y la tormenta?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy sábado 31 de enero una jornada con inestabilidad.

La temperatura mínima para hoy llegará a los 22° Centígrados y la máxima para 34° Centígrados. El viento se presentará del sector noreste a 19 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad, a lo largo del día.

¿Y la tormenta?

Hubo anuncios de tormentas eléctricas para toda la provincia de Neuquén que se cumplieron pero no en la región Comarca Petrolera.

El temporal golpeó con mayor fuerza a localidades del norte y centro de la provincia, entre ellas Tricao Malal, Chos Malal, Caviahue, Las Lajas y Chorriaca, donde se reportaron lluvias intensas, baja visibilidad y arrastre de sedimentos.

En Aluminé se quedaron sin servicio de energía eléctrica, no hubo tampoco señal de telefonía celular. El río Aluminé, perdió su habitual color celeste cielo para transformarse en un chocolate lleno de sedimentos y con gran caudal.

Entre Rincón de los Sauces y Añelo hubo corte de la ruta en la zona de arroyo Carranza, dos vehículos debieron ser asistidos porque no respetaron las recomendaciones de no cruzar. Igualmente las máquinas no comenzarían a trabajar hasta que estén dadas las condiciones adecuadas.

En Zapala y en Neuquén capital también hubo fuertes precipitaciones pero sin causar mayores daños. En Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo y Centenario, no hubo tormenta pero si fuertes vientos.

Este fue el mapa de la tormenta, las partes azules y celestes donde quedaron Cutral Co y Plaza Huincul estaban caracterizadas como “suaves”