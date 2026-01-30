Urgente: necesitan cuatro dadores de sangre para el joven accidentado de Plottier

Hasta mañana sábado a las 12 se reciben los donantes.

El joven Nahuel Esparza, que sufrió un siniestro vial en su motocicleta y permanece internado en terapia intensiva de Neuquén, requiere cuatro dadores de sangre de cualquier tipo y factor.

Las personas que quieran donar sangre, pueden presentarse en Mendoza N° 846 de Neuquén capital. En el banco de sangre. Las y los donantes no pueden ingerir en el desayuno ni lácteos ni pan.

Los requisitos para ser donantes son:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

En el momento de donar sentirse con buena salud, no haberse tatuado en el último año, no haberse sometido a cirugía o colocado un piercing en los últimos seis (6) meses

Desayunar sin incluir lácteos ni grasas y asistir con DNI.

El muchacho sufrió un incidente vial cuando se trasladaba por la Ruta Nacional 237, en inmediaciones de Villa El Chocón. Fue derivado de manera urgente al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas. Su estado sigue siendo crítico.

Como en las operaciones necesitó mucha sangre, se requiere reponerla.