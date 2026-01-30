Plaza Huincul: un poste de luz se incendió y otro tenía peligro de caída

Los bomberos voluntarios de la Central N° 17 intervino en las dos oportunidades.

Hoy a las 16:36 se registró un llamado al cuartel de bomberos de Plaza Huincul por el incendio en un posto de energía eléctrica en la zona de chacras.

Un móvil -el N° 27 – fue el encargado de acudir al sector y trabajar para la extinción de manra preventiva. Se controló la situación para evitar riesgos mayores en el sector.

Luego, a las 18:40, otro llamado a la guardia refería que un poste de luz tenía probabilidades de caer sobre una casa en el barrio Universitario, en la calle Lago Espejo.

Otra dotación se dirigió al lugar y se constató que el poste presentaba cables cortadas, que representaba un riesgo potencial para las personas y la propiedad. Se aseguró la zona y dar intervención a los organismos que correspondan.

Desde el cuartel se recordó que ante una tormenta eléctrica evitar circular por zonas con cables caídos o postes inestables y no manipular instalaciones eléctricas bajo ninguna circunstancia.

Las fotos son de autoría de los bomberos voluntarios de Plaza Huincul.