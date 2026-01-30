Operativo de Defensa Civil por aparición de una yarará en Rincón de los Sauces

Alertó a toda la provincia

Personal de Defensa Civil intervino en el yacimiento Bajo El Choique, ubicado en la zona de Vaca Muerta, tras el hallazgo de una serpiente yarará chica. El operativo se inició luego de un llamado que alertó sobre la presencia del animal en el sitio.

Según informó la Municipalidad de Rincón de los Sauces, los agentes capturaron a la serpiente de manera segura y la trasladaron a una zona alejada de la población. La intervención tuvo como objetivo preservar la integridad de las personas y del animal. Durante el procedimiento, se brindaron recomendaciones al personal del yacimiento sobre cómo actuar ante este tipo de fauna.

Este hallazgo reactivó las advertencias sanitarias en la provincia de Neuquén. Desde el Ministerio de Salud provincial se recordó que la yarará y la coral son las dos especies autóctonas con veneno de importancia sanitaria en la región. Las autoridades explicaron que las mordeduras suelen producirse cuando los animales se sienten amenazados o son molestados.

Para prevenir incidentes, el Ministerio de Salud recomendó:

• Mantener la limpieza en viviendas y alrededores.

• Colocar mosquiteros y burletes en las aberturas.

• No intentar capturar ni manipular a los animales.

Ante una mordedura, la indicación oficial es no aplicar sustancias sobre la herida ni automedicarse, y concurrir de urgencia al centro de salud más cercano o comunicarse con el número 107.

Información redactada con la utilización parcial de IA