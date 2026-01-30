Nehuen Che: detienen a un hombre que robaba en un VW Gol y le secuestran armas

En la jornada de ayer jueves, se llevaron adelante distintos allanamientos como parte de una investigación por robo calificado, ocurrido tiempo atrás en el barrio Nehuenche de la ciudad de Cutral Co.
Según informó la policía, los resultados de los allanamientos fueron positivos. Se secuestró un arma de fuego calibre 22 con cargador y cartuchos, municiones calibre 22 y 380, un cargador metálico, un tubo de arma de hombro, un vehículo marca Volkswagen modelo Gol y una gorra tipo visera.
Asimismo, se realizó la demora de un hombre mayor de edad, quedando tanto la persona aprehendida como los elementos secuestrados a disposición de la Fiscalía de Cutral Co.
En el despliegue intervinieron distintas áreas de la Dirección Seguridad de la Comarca.