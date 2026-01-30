ISSN: hubo marcha atrás en los cambios de reintegros de pasajes

La medida se suspendió por resolución del gobernador Rolando Figueroa.

Las modificaciones que se habían dispuesto en los reintegros de pasajes que reciben los jubilados, pensionados y retirados quedaron sin efecto, por decisión del gobernador Rolando Figueroa.

Se informó que fue el ministro de Salud, Martín Regueiro, el encargado de solicitar este viernes, al consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) la suspensión de las resoluciones 633/25 y 001/26.

La primera de ellas – la 633/25 – que fue aprobada el 23 de diciembre de 2025, el consejo de Administración dispuso la derogación de la Resolución 388/99 y aprobó un nuevo régimen de otorgamiento del beneficio de pasajes.

Mientras que, a través de la Resolución 001/26 del 14 de enero se rectificó la resolución 633/25 y dejó constancia de que su aprobación fue por mayoría y no por unanimidad.

Sin embargo, hoy hubo otra resolución del ministerio de Salud, para que eleve -al ministerio- propuestas de modificación de la Resolución N° 388/99 destinadas a establecer y consensuar cambios, modificaciones y criterios respecto a lo que ésta dispone.

Destacó que, con posterioridad al dictado de las resoluciones sobre las modificaciones en los reintegros de pasajes, se han efectuado nuevas evaluaciones institucionales, administrativas y financieras.