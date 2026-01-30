Figueroa destacó la baja en la deuda pública y el superávit en Neuquén

Sostuvo que estas medidas inciden en el fortalecimiento de las partidas para Educación, Salud y Seguridad.

La disminución de la deuda pública y el superávit son herramientas fundamentales en las estrategias de desarrollo que planificó el gobierno neuquino.

En este contexto, se informó que no solo la austeridad, sino también la planificación y la administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos, permiten este resultado. Y el ministerio de Economía, Producción e Industria desempeña un rol fundamental.

Se agregó que el fortalecimiento de las partidas para Educación, Salud y Seguridad, como así también las inversiones en rutas, fueron posibles gracias a esa previsibilidad que permitió realizar inversiones con recursos propios, en un escenario nacional complejo.

Los números de los primeros dos años de la presente gestión hablan por sí solos y exponen lo siguiente.

El gobierno actual no ha emitido deuda pública para gastos corrientes. En cambio, cuando asumió, el 55% del stock de deuda había sido destinado a solventar gastos corrientes (U$S 695 millones).

En estos dos años, el gobierno actual ha podido financiar más del 90% de la obra pública con fondos propios, en cambio en 2023 el 100% de la obra fue ejecutada con fondos de terceros.

El gobierno actual ha logrado disminuir la deuda pública en un 38%, en cambio la anterior gestión no pudo reducir la deuda pública, es más emitió para cubrir gastos corrientes.

Por segundo año consecutivo, el gobierno actual cerró el ejercicio con superávit financiero y operativo, situación que no se había dado en los últimos 20 años.

A diciembre de 2025, el stock de deuda pública representaba el 20% de los ingresos totales del ejercicio, el más bajo de los últimos 20 años, lo cual le permite a la actual gestión de gobierno mejorar el ranking interprovincial. Hoy la Provincia del Neuquén se encuentra en la tercera posición, en cambio cuando asumió la actual gestión de gobierno se encontraba en el lugar número 20. Dicho ranking se analiza por el nivel de autonomía fiscal, resultado/PBG, Deuda/ Ingresos totales y calidad del gasto.

Recientemente, en un repaso de las estrategias y logros de gestión, el gobernador Rolando Figueroa destacó que se pasó “de una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, a una provincia con superávit, en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha”.

“Lo más importante”, dijo, es que “ese superávit hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos”. Es que la austeridad y el orden fiscal no son un fin en sí mismo, sino herramientas para solucionar problemas y fortalecer al bienestar de la población.