El río Neuquén trae poco caudal, el EPAS trabaja para sostener el caudal para Cutral Co y Huincul

El EPAS dice que el sistema del envío de agua está "al límite de su capacidad" y que el río cada vez trae menos agua por la Emergencia Hídrica

En un informe de las obras que se llevan a cabo desde el EPAS se afirmó que ejecuta un azud.

Un azud es una presa o barrera pequeña construida transversalmente en un río o arroyo, diseñada para elevar el nivel del agua

El EPAS informó que la obra se realiza para mejorar el suministro de agua potable. El azud permitirá aumentar el volumen de agua disponible para potabilizar y abastecer a la Comarca Petrolera.

En caso de que los niveles del río continúen descendiendo, se prevé la realización de tareas adicionales que permitan garantizar el caudal necesario para el correcto funcionamiento de las bombas impulsoras.

En este contexto, la producción se encuentra al límite de su capacidad, en un escenario caracterizado por consumos extremadamente elevados y una fuente de suministro afectada por la Emergencia Hídrica, por lo que se trabaja de manera permanente para garantizar el abastecimiento en ambas localidades.

Actualmente, la producción conjunta de los acueductos Buena Esperanza y Barreales, que abastecen a Cutral Co, Plaza Huincul y al Parque Industrial de Plaza Huincul, alcanza los 2.500 metros cúbicos por hora, de los cuales 1.900 m³/h corresponden al acueducto Buena Esperanza y 600 m³/h al sistema Barreales.

Para ello, la Subsecretaría de Recursos Hídricos aportó maquinaria de gran porte, entre la que se incluye dos retroexcavadoras sobre oruga tipo 320, dos camiones volcadores tipo TATU con capacidad de 15 a 18 metros cúbicos y una cargadora frontal con pala de 3 metros cúbicos.

Por su parte, el EPAS se encuentra a cargo de la supervisión de las tareas que se están ejecutando sobre el sistema de abastecimiento Buena Esperanza, principal fuente de suministro de agua potable para Cutral Co y Plaza Huincul.