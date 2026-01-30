El pronóstico para este viernes anuncia inestabilidad para Cutral Co y Plaza Huincul

Para la noche inestabilidad. El viento estará a 39 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con inestabilidad.

La temperatura mínima para hoy llegará a los 20° Centígrados y la máxima para 37° Centígrados. El viento se presentará del sector noreste a 31 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad, a lo largo del día.

Para la noche, rotará al oeste y se incrementará a 39 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros.

El cielo se presentará mayormente cubierto en el día y para la noche inestabilidad.

Para el sábado la temperatura mínima será de 23° Centígrados y la máxima de 35°.