Cutral Co: Se suspendió el Ciclo Cultural de Verano de este viernes

Estaba previsto en la plaza San Martín y en un tramo de la calle Roca que se iba a hacer peatonal.

La primera jornada del Ciclo Cultural de Verano de 2026 prevista para este viernes, quedó suspendida por razones climáticas. Se reprogramó para el domingo 1 de febrero.

Desde las 18 hoy estaba previsto el comienzo de la actividad en la calle Roca que se iba a hacer peatonal y luego en la plaza San Martín, donde se había montado el escenario para los espectáculos de música y danzas en vivo.

El pronóstico de tormentas eléctricas y junto al viento obligó a los oganizadores a suspender este viernes de comienzo. Para mañana sábado 31, se informará de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes si se realiza o no.