Crudo de exportación: Bentia dice que pagar menos impuestos permite sostener la actividad

Bentia Energy tiene la concesión de tres áreas cercanas a Plaza Huincul, con impacto local

Tras la publicación en el boletín oficial del decreto que modifica y reduce el pago de retenciones a la exportación de crudo que provenga de yacimientos convencionales, Bentia Energy aseguró que la medida fortalece la competitividad del sector.

Bentia Energy es la concesionaria de los yacimientos Octógono, Al Norte de la Dorsal y Dadin, tres áreas convencionales de largísima data, ya que fueron los primeros en ponerse en producción tras el descubrimiento del petróleo en Neuquén, en 1918.

YPF vendió esas concesiones durante 2025 y quedaron en manos de Bentia. En 2025 se discutió ampliamente sobre pasivos ambientales y sobre la sustentabilidad de los recursos. Se anunció que se pagaría menos regalías y ahora se favorece la exportación.

Sobre el tema, Bentia aseguró que la “baja de los derechos de exportación en un 8% es una decisión que fortalece la competitividad del sector y mejora la previsibilidad para invertir. En Bentia nos permite redireccionar recursos al desarrollo del convencional, optimizar la estructura de costos y sostener el nivel de actividad, cuidando el empleo y garantizando continuidad operativa en campos maduros que son fundamentales para las economías regionales”.