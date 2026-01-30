Alerta de tormenta: Huincul difundió números de emergencia y recomiendan no circular

Recomiendan no transitar, sobre todo por ruta 22 camino a Zapala

El pronóstico de tormentas eléctricas se cumple esta tarde en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul. Según el último mapa difundido, no sería el foco principal pero es peligroso circular por ruta 22 hacia Zapala porque hay probabilidad de tormentas conectivas.

Huincul informó los números de emergencia

Ante el alerta meteorológico vigente, la Municipalidad de Plaza Huincul recuerda a la comunidad los números de asistencia ante situaciones de emergencia, disponibles las 24 horas

📞 Líneas de emergencia:

➡️ Desarrollo Social 2995705168

➡️ Hospital Zonal Cutral Co – Plaza Huincul 107

➡️ Bomberos 100

➡️ Defensa Civil 103

📌 Ante cualquier situación de riesgo, comunicate de inmediato.

❗ IMPORTANTE

Como medida preventiva, la Municipalidad de Plaza Huincul informa que quedan suspendidas todas las actividades al aire libre hasta nuevo aviso.

Se solicita a vecinos y vecinas extremar las medidas de precaución, evitar circular innecesariamente y mantenerse informados por los canales oficiales.

En la provincia

Según el seguimiento satelital que se realiza, entre Zapala y Cutral Co hay peligro de tormentas, por lo que se recomienda no circular.

Y en Cutral Co y Huincul se registrarían tormentas, pero sin tanta fuerza como en otros sectores. Este fenómeno hizo estragos en la zona norte, principalmente desbordes en Barrancas.

Al respecto, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riegos, Luciana Ortiz Luna, advirtió que “es muy importante que todos los que nos están leyendo sepan que pueden darse tormentas convectivas, con gravedad. Una alerta naranja indica riesgo y daño directo sobre la población”.

Detalló que desde el área “ya hemos trabajado con los delegados regionales, con los municipios y la recomendación hoy es la suspensión absoluta de toda actividad al aire libre, fundamentalmente si está cerca de un espacio de agua o cerca de un espacio que esté húmedo por la posibilidad que estos rayos afecten directamente a la población”, y enfatizó que “camping, deportes al aire libre, situaciones que tenga que ver con concurrencia masiva, suspendidas durante la tarde y noche de hoy”.

También se refirió a una fiesta electrónica que iniciaría este viernes en San Martín de los Andes y anunció que “vamos a indicar la suspensión de una fiesta electrónica que hay en el sur de la provincia, por el altísimo riesgo de descarga eléctrica sobre la gente que iba a concurrir sobre esto. La recomendación y la indicación desde la secretaría de Emergencias, es la suspensión de la fiesta electrónica”.

Respecto a la circulación vehicular recomendó “no circular fundamentalmente desde el centro al norte de la provincia desde hoy a la tarde hasta la noche, salvo situaciones de emergencia. Nuestra vialidad provincial está trabajando en algunas rutas que quedaron afectadas por las tormentas, que tienen esta característica: vemos el cielo sin nada y de repente, en pocos minutos, se forma esa tormenta y descarga. Descarga agua, descarga granizo, descarga rayos, con probabilidad de incendios”.

Por su parte el director provincial de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, explicó que junto a la secretaría, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “venimos haciendo una evaluación metódica y en tiempo real de todas las condiciones que se están presentando en la provincia desde el día de ayer, principalmente con precipitaciones variadas, tanto en la caída de granizo, lluvias que nos han afectado ciertas localidades del norte como Andacollo, El Huecú y actualmente estamos teniendo precipitaciones bastantes intensas”.