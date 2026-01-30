Abuelos y abuelas de Cutral Co iniciaron su viaje a Las Grutas

En una nueva edición del programa para adultos mayores

El primer contingente de adultos mayores de Cutral Co partió hacia el balneario de Las Grutas para una estancia de una semana de vacaciones, una iniciativa que se mantiene vigente desde hace 21 años.

El grupo fue despedido por sus familiares en un encuentro donde se registraron escenas de afecto y emoción, especialmente entre quienes viajan para conocer el mar por primera vez.

La directora de la Tercera Edad, Alicia Villar, informó que el arribo de la delegación coincide con el aniversario de la localidad balnearia, por lo cual los asistentes participarán en los festejos programados. Respecto a la organización diaria, Villar detalló un cronograma que incluye desayuno, gimnasia y recreación en la playa, seguido de almuerzo, tiempo de descanso y nuevas actividades frente a la costa durante la tarde.

La funcionaria calificó el programa como un éxito y atribuyó la continuidad de este beneficio al acompañamiento del Intendente municipal. Villar sostuvo que la gestión local se diferencia de otras al ocuparse activamente de las necesidades de los adultos mayores en el país. El viaje se desarrolla de forma gratuita para los beneficiarios.

Información redactada con la utilización parcial de IA