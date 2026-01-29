Un control de rutina evitó el ingreso de estupefacientes a la Unidad de Detención 22

Se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Cutral Co,

Un procedimiento preventivo realizado por personal del Departamento Seguridad Interior Detenidos Zapala permitió frustrar el intento de ingreso de una sustancia estupefaciente a la Unidad de Detención N° 22, como resultado de los controles de rutina y del cumplimiento de los protocolos de seguridad vigentes.

El hecho se registró durante la tarde del miércoles, cuando una persona se presentó en la dependencia con el objetivo de entregar alimentos y pertenencias a un interno. Al realizar la inspección correspondiente, el personal policial detectó envoltorios de nylon transparente ocultos dentro de productos alimenticios tipo chipa, que contenían una sustancia sólida de características sospechosas.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Cutral Co, cuyos efectivos se hicieron presentes en la unidad para llevar adelante las diligencias de rigor. Tras la realización del test orientativo, se determinó que la sustancia arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 2,7 gramos.

Finalizado el procedimiento, se procedió a labrar las actuaciones judiciales correspondientes y se notificó a la persona involucrada sobre su situación legal, quedando supeditada a la causa, conforme a las directivas vigentes.