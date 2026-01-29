Si vas a Añelo, calculá bien el tiempo: desde el martes 3 de febrero habrá desvíos en ruta 7

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos detallaron que a partir del martes 3 de febrero se realizarán desvíos en el tránsito en la ruta 7 por obras en Añelo. Ello puede generar que el tiempo de transporte y traslado sea mayor al habitual.
La medida se toma por la construcción de la rotonda de conexión entre la ruta 7 y la nueva circunvalación de la localidad.
La obra tiene como objetivo optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en un punto estratégico para el tránsito regional, en especial por el alto flujo vehicular vinculado a la actividad hidrocarburífera.
Fue puesta en marcha durante 2025 y se encuentra casi en un 70% de ejecución, según la última información oficial.
Ante los trabajos viales, se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, circular a velocidad moderada, respetar la señalización transitoria y las indicaciones del personal de obra, además de anticipar maniobras y mantener distancia con otros vehículos.