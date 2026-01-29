Realizaron un nuevo decomiso de productos vencidos en seis comercios de Cutral Co

Todo el material decomisado fue trasladado a la planta de residuos de Cutral Co

El área de Comercio y Bromatología realizó un nuevo operativo de control en comercios locales, que culminó con el decomiso de productos vencidos y no aptos para el consumo en un total de seis establecimientos de la ciudad.

Entre la mercadería incautada se encontraron cervezas en lata, supremas de pollo, carne roja en mal estado, harina, vinagre, quesos rallados, caldos, bolsas para horno, papas fritas, nachos, snacks, maní, aderezos, barras de chocolate, fiambres, jugos, condimentos, gelatinas, fideos, levadura, dulce de leche, galletas, pasas de uva y ravioles, entre otros productos.

Desde el área informaron que todo el material decomisado fue trasladado a la planta de residuos de Cutral Co, donde quedó resguardado en cámaras frigoríficas para su posterior incineración en el horno pirolítico, asegurando así una correcta disposición final y evitando cualquier riesgo sanitario.

Asimismo, se recordó a la comunidad que ante la detección de productos vencidos o en mal estado, se pueden realizar denuncias en la oficina de Bromatología, ubicada sobre Ruta 22, junto a la Casa de la Historia, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o comunicarse con la Guardia de Comercio y Bromatología al 299 553 2521.

