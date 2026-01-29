Plaza Huincul: abren las inscripciones para el secundario de adultos a distancia

El período de inscripción se extenderá del 2 al 6 de febrero, y el trámite deberá realizarse de manera personal y presencial.

Capacitación de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el programa Plaza Educa 2026, destinado a personas adultas que deseen iniciar o finalizar sus estudios secundarios bajo la modalidad a distancia.

El período de inscripción se extenderá del 2 al 6 de febrero, y el trámite deberá realizarse de manera personal y presencial en la sede de la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517. La atención será de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.

Desde el área organizadora informaron que los requisitos varían según la situación educativa de cada aspirante. Quienes comiencen el secundario desde cero deberán presentar fotocopia autenticada o legalizada del DNI y fotocopia autenticada o legalizada del título de la escuela primaria.

En tanto, las personas que no hayan finalizado el nivel secundario —ya sea por abandono en quinto año u otros cursos— deberán presentar analítico del secundario autenticado por la institución donde cursaron, además de la fotocopia autenticada del título de la escuela primaria y del DNI.