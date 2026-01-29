Neuquén: la policía secuestró un arma blanca y plantas de cannabis en un allanamiento

La policía tuvo que intervenir en un hecho grave en la madrugada y por la tarde secuestraron más de 25 plantas de cannabis de una vivienda ubicada en el barrio 7 de Mayo.
Un hombre fue herido gravemente en la madrugada del miércoles, donde la comisaría 18 tuvo que intervenir. En el lugar, secuestraron una piedra con manchas de sangre y se realizó el pedido para realizar un allanamiento.
En horas de la tarde, en el barrio 7 de Mayo la policía del neuquén realizó el allanamiento en una vivienda ubicada en la manzana 17 del barrio. Allí se secuestraron dos cuchillos, uno de carnicero y otro daga.
Además, los efectivos observaron que en la casa habían 27 plantas de cannabis sativa e intervino la dirección de Antinarcóticos.