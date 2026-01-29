Nación cobrará menos impuestos al petróleo que se exporte desde yacimientos maduros

Empresas que operan en la Comarca Petrolera podrían volver a exportar, con esta medida

Finalmente el anuncio que había realizado el gobierno nacional de Javier Milei se concretó en un decreto publicado en el Boletín Oficial. El crudo que se exporte desde los yacimientos convencionales (o maduros) pagarán menos retenciones, según el precio del barril.

Según la norma, el decreto 59/2026, si el barril de petróleo tiene un valor menor o igual a 65 dólares, entonces no pagarán retenciones. Si es mayor o igual a 80 dólares, pagará un 8% de retenciones.

Ahora está en 69 dólares el precio de referencia Brent, por lo que la exportación pagará una tasa variable según una fórmula explicitada en el mismo decreto. Se cobrará una alícuota que surge de restar el precio internacional menos el valor base (65 dólares) y dividirlo por el valor de referencia menos el valor base. Y eso multiplicarlo por 8%. Con ese cálculo se cobrarán retenciones a la exportación de petróleo crudo de yacimientos convencionales y maduros.

¿Quién exporta ahora petróleo?

Según las estadísticas de publicadas oficialmente, 3 de cada 10 barriles de petróleo que exporta Argentina corresponden a yacimientos maduros, principalmente de la cuenca Austral. Ello quiere decir que justamente la medida anunciada beneficiará en forma directa a la producción de Santa Cruz, pero se espera que también tenga repercusión directa en Chubut.

¿Beneficia a la zona de Cutral Co y Plaza Huincul?

Según una consulta de Cutral Co al Instante a la empresa Oil Stone, que tiene la concesión de gran parte de las áreas que rodean a la región Comarca Petrolera, la noticia es muy buena.

Por el momento, Oil Stone no está exportando sino que su producción va al mercado interno. “Pero podríamos volver a exportar, como hicimos en algún momento, si es que el precio final es conveniente”, dijo una fuente allegada.

Es que la industria no solo espera el decreto sino también la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación porque los valores pueden variar según sea su aplicación. Y esa variación es la que determinará cuánto beneficio habrá para las empresas.

En el caso de Bentia Energy, la otra empresa con áreas convencionales cerca de Huincul no hubo respuesta a la consulta.